В отсутствие посетителей обезьян российского зоопарка пришлось развлекать книгами

Крупные обезьяны и животные из контактного центра зоопарка Екатеринбурга начинают скучать по посетителям из-за приостановки работы учреждения на фоне пандемии COVID-19.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В пресс-службе зоопарка пояснили, что для больших обезьян посетитель - это телевизор. Они наблюдают за людьми, каким-то образом моделируют их действия. А теперь они заскучали. Для таких случаев у работников зоопарка есть перечень рекомендаций по видам и типам развлечения животных в зависимости от их вида.

Обезьян в Екатеринбурге развлекают различными игрушками, головоломками. "Но им, как детям, игрушки быстро надоедают. У обезьян их целый набор, начиная от детских книжек с толстыми страницами, которые они любят разглядывать, заканчивая большими куклами", - отметил собеседник агентства.

"Обезьяна Джонни любит отрывать ноги у кукол и играть ими как на барабанах", - рассказал он.

Скучают по посетителям и в секции прирученных животных, где звери изначально выкормлены людьми и участвуют, в том числе, в контактных занятиях по анималотерапии с детьми - это крупные попугаи, сурикат, лемур и другие.

Однако на большинство животных отсутствие зрителей влияет положительно - никто не беспокоит, не стучит по стеклу, а крупные хищники не заметили перемен.

По словам сотрудника зоопарка, животные переносят карантинные мероприятия лучше, чем люди.