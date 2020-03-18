В ожидании пандемии американцы закупаются оружием и туалетной бумагой

Эпидемия коронавируса, уже обрушившая биржевые показатели в США, стала спасительной как минимум для одной отрасли американской экономики. Стоимость акций компаний, производящих оружие и боеприпасы, растет несколько недель подряд, а у дверей оружейных магазинов выстраиваются длинные очереди.

Всех посетителей веб-сайта оружейного магазина United Gun Shop (unitedgunshop.com) в городке Роквилл в штате Мэриленд, всего лишь в 20 минутах езды от центра Вашингтона, встречает лаконичное предупреждение: "Мы открыты, но в связи с экстремальной загруженностью не можем отвечать на телефонные звонки".

Перед входом в небольшое одноэтажное кирпичное здание с бледной вывеской, украшенной профилем орла на фоне американского флага, действительно топталась внушительная по меркам США очередь — человек двадцать.

"Слишком много людей останутся без работы, так что мне нужно защитить свой дом и свою семью", — объяснил приход в магазин житель Роквилла Алан, собравшийся купить первый в своей жизни пистолет. Еще дома он выбрал Glock G43 стоимостью 458 долларов, но, как выяснилось, все складские запасы именно этих пистолетов за последние несколько дней были распроданы, так что ему пришлось терпеливо ожидать, что посоветует купить один из продавцов.

У прилавков внутри магазина толпилось несколько десятков покупателей, выбиравших оружие и патроны к нему. Как объяснил менеджер Джоэл Грин, продажи только за один день в понедельник, 16 марта, превысили сумму в 30 тысяч долларов.

"Когда экономике плохо, люди покупают оружие", — заметил он, уточнив, что после того, как в конце минувшей недели президент Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, продажи оружие и боеприпасов в его магазине увеличились на 50%.

Главным "хитом" продаж в магазине стали пистолеты калибром 9 мм, помповые ружья и полуавтоматические винтовки AR-15, различные модели которой стоят от 600 до 1200 долларов. Охотничьи ружья почти не пользуются спросом.

"Многие покупают оружие для самозащиты, считая, что этот кризис будет сопровождаться ростом преступности и грабежами", — уверен Джоэл Грин

В начале недели президент Трамп огласил новые правила, которые, как считают в Белом доме, помогут справиться с эпидемией коронавируса в США. В списке — рекомендация не выходить из своих домов в течении двух недель, избегать больших скоплений людей, не собираться группами более 10 человек и стараться держать дистанцию от окружающих почти в два метра.

В еще одном оружейном магазине NOVA Armory в Арлингтоне, штат Вирджиния, ни одно из этих правил, впрочем, не соблюдалось. У прилавков толкались десятки покупателей, и, по утверждению менеджера Эрика Галуччи, в последние дни в магазине продавалось до 200 единиц оружия в день.

"Ходят слухи о том, что может быть введен комендантский час и другие ограничения, — пояснил он. — Но никто точно не знает, чего ожидать от этой эпидемии, так что люди готовятся к худшему".

О неожиданном наплыве покупателей отчитались и оружейные интернет-магазины. Всех позвонивших на контактные телефоны одного из крупнейших онлайн-магазинов в США Ammo.com приветствует автоответчик с сообщением о том, что "из-за чрезмерно высокой загруженности ответа придется ожидать намного дольше обычного".

Резко выросший спрос немедленно отразился и на биржевых показателях крупнейших производителей оружия в США. За последние три года стоимость ценных бумаг компании American Outdoor Brands, выпускающей пистолеты и винтовки Smith & Wesson упала с 30 до шести долларов за акцию. Но в минувший понедельник, когда Уолл-стрит отчитался о падении котировок на 12%, оружейная компания отрапортовала, что стоимость ее акций выросла на более чем 50%.

Одновременно стало известно о том, что на 12% за последнюю неделю повысилась стоимость акций компании Sturm, Ruger & Co., производящей оружие.

Главным дефицитом в США после объявления чрезвычайного положения стали туалетная бумага и средства для дезинфекции. Полки с этими товарами во всех магазинах Вашингтона и близлежащих пригородов опустели еще две недели назад, и когда они появятся на прилавках, пока не знает никто.

В минувшие выходные президент Трамп попытался успокоить взволнованное население, сообщив, что он провел переговоры с главами крупнейших розничных сетей.

"Никаких перебоев с продуктами в магазинах нет", — заявил глава Белого дома, добавив, что непривычно пустые полки в супермаркетах появились из-за того, что американцы "покупают сегодня в три-пять раз больше, чем обычно". Он пообещал, что ситуация должна нормализоваться "уже в ближайшие дни".

Коронавирус в России: в магазинах скупают крупу, макароны и средства гигиены

В магазине оптовой торговли Costco в одном из пригородов Вашингтона в начале недели к кассам выстроились невиданные прежде очереди. Скупали макароны, консервы, бутилированную воду и, конечно, туалетную бумагу.

Сами, покупатели, впрочем, с трудом могли объяснить "бумажный" ажиотаж.

"Ее все покупают, вот и я решил взять, пока она есть", — коротко пояснил Русской службе Би-би-си житель города Силвер-Спрингс Брайан.

Еще один покупатель, представившийся Патриком, сообщил, что он лично считает, что уже в ближайшее время власти США введут еще более строгие меры, полностью запретив жителям покидать свои дома, так что "запас бумаги совсем не помешает".

Подобные запреты в начале недели действительно были введены в шести округах в штате Калифорния, включая Сан-Франциско и Беркли. Жителям рекомендовано не выходить из своих домов без необходимости. Исключение сделано только для посещения продовольственных магазинов и визитов к врачу.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи запретил жителям штата покидать свои дома с 20.00 вечера до 5.00 утра. В штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Индиана, Мэриленд и нескольких других, включая и столичный округ Колумбия, с понедельника закрылись для посетителей все бары и рестораны. Еду по-прежнему можно заказать навынос, но посидеть у барной стойки уже не получится.

Во вторник мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил, что в ближайшие 48 часов в городе может быть введен запрет для жителей покидать свои дома без крайней необходимости.

Школы и колледжи в 70% американских городов объявили о перерыве в занятиях на неопределенный срок. Как пояснила Русской службе Би-би-си директор школы Walter Johnson в округе Монтгомери штата Мэриленд Дженнифр Бейкер, пока местное управление образования только разрабатывает программы дистанционного обучения.

"Мы не знаем, насколько затянется этот карантин, — сказала она. — Единственное, что мы можем сделать, — это продолжить предоставлять питание для школьников из неимущих семей. В округе сейчас ежедневно работают больше десяти точек, где им два раза в день выдают завтраки и ланчи".

По официальным данным, к вечеру 17 марта в США было зарегистрировано 4226 заболевших. 76 человек скончались.

"Кто-то просто взял нашу страну, встряхнул ее и полностью перевернул нашу жизнь", — заметил во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Еще в конце прошлой недели жителям США было предложено добровольно "самоизолироваться" на ближайшие две недели. Выступая на пресс-конференции в Белом доме во вторник президент Трамп заявил, что рекомендованный властями 15-дневный карантин может продлиться до августа этого года.

В Вашингтоне закрылись или перешли на "особый режим" работы все государственные учреждения. Большинству чиновников рекомендовано работать из дома.

Такие же меры ввели и в подавляющем большинстве частных компаний в США.

В большинстве американских городов во всех штатах на этой неделе должны быть закрыты все кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные залы и клубы. Работу продолжат только продовольственные магазины и аптеки. Из-за особенностей американского законодательства, правда, этот запрет, правда, далеко не везде можно обеспечить.

В штате Вирджиния, например, губернатор не имеет права закрыть частные предприятия, поэтому власти штата обратились к владельцам ресторанов и баров с просьбой временно прекратить обслуживание посетителей, ограничившись торговлей навынос и доставкой еды клиентам.

В здание Верховного суда в Вашингтоне из-за эпидемии перестали пускать посетителей. И даже представителей тяжущихся сторон.

Суды в Соединенных Штатах также взяли паузу. Начало новых процессов отложено как минимум до конца апреля, введен запрет на отбор жюри присяжных. Впервые со времен эпидемии 1918 года Верховный суд США ввел запрет на очный обмен аргументами между представителями защиты и обвинения: все претензии сторонам предложено излагать только в письменном виде.

Угроза экономической рецессии и продолжающееся падение биржевых индексов заставили американские власти объявить и о чрезвычайных мерах по поддержке экономики. Общий объем возможного пакета финансовой помощи, предложенный совместно Белым домом и Конгрессом, уже превысил сумму в 1 триллион долларов. В числе возможных получателей государственной помощи — авиакомпании, предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за вынужденной отправки сотрудников на удаленную работу и из-за отсутствия перешедших на карантин клиентов.

Среди предложенных Белым домом мер — персональные выплаты каждому взрослому жителю США.

По словам президента Трампа, каждый из жителей страны уже в ближайшее время может получить чек на 1000 долларов. Эта мера, по мнению Белого дома, поддержит потребительский спрос и сможет смягчить экономические последствия эпидемии.

"Мы рассматриваем возможность немедленно разослать эти чеки американцам, — заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин. — Работающие американцы не виноваты в том, что по медицинским причинам мы вынуждены закрыть часть страны".