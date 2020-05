В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320. Двое пассажиров выжили

На борту самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося в пятницу возле аэропорта Карачи, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на министерство авиации Пакистана. Трем людям удалось выжить.

Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщил, что самолет рухнул в густонаселенном жилом районе. Между тем, свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Местное издание Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает, что в авиакатастрофе выжили как минимум три человека. В пресс-службе минздрава страны уточнили, что только двое из выживших были пассажирами самолета. Третьим оказался житель одного из домов, на которые упал лайнер.

Выжившие доставлены в больницы, тяжесть полученных ими травм не уточняется. Пакистанские СМИ сообщают, что все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой. На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на местные власти сообщило, что все 107 человек, находившиеся в самолете, погибли. Пять или шесть домов в результате катастрофы были полностью уничтожены.

Пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан сообщил CNN, что в 14:30 по местному времени самолет пропал с радаров, перед этим пилот сообщил о потери двух двигателей и трижды подал сигнал бедствия.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что шокирован случившимся. Он пообещал немедленно начать расследование трагедии.

Разбившийся в пятницу пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines следовал по маршруту Лахор — Карачи и упал на жилой район при заходе на посадку в Карачи. Пакистанские власти лишь несколько дней назад разрешили возобновить авиасообщение, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

