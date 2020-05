В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.

На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, cообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя авиакомпании PIA, которой принадлежал самолет.

На место крушения прибыли силы полиции и армии, пишет РБК. При падении были повреждены четыре жилых дома, несколько человек на земле пострадали. Машины скорой помощи столкнулись с трудностями при попытках подъехать ближе к месту падения из-за узких улиц. Источники портала в экстренных службах сообщили, что спасателям уже удалось найти тела 15–20 человек, в том числе ребенка.

The pilot did try to deviate the plane but as per eye witnesses almost 4-5 houses are also damaged due to the crash in the residential area.#PIACrash @WorldPTV pic.twitter.com/u6DwS55zC2