В Паланге снесли советский обелиск с серпом и молотом
Foto: DELFI

В литовской Паланге не осталось обелиска с советской символикой — серпом и молотом, сообщил 19 мая в соцсетях мэр приморского курорта Шарунас Вайткус.

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"Сегодня Паланга открывает новую страницу истории — этим утром Паланга просыпается уже без символов советской идеологии — серпа и молота. Обелиск с советской символикой уже не вносит диссонанс с нашим храмом, с примыкающим к нему памятником генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу. Обелиск демонтирован!", — написал мэр.

Он напомнил, что этот советский символ был установлен в центре города в 1952 году.

"Сегодня утром на месте обелиска и постамента уже работают люди. К вечеру вся территория будет приведена в порядок — здесь будет выложена брусчатка и газон. А уже сейчас установлена памятная доска из серого гранита с надписью на литовском языке, отмечающая, что на этом месте были захоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны", — сообщил Вайткус.

По словам мэра, снос обелиска прошел в соответствии с законодательством страны.

По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.

Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.

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