В Парагвае реставратора и его дочь убили из-за скрипок Страдивари

Трое граждан Германии задержаны в Парагвае по подозрению в причастности к убийству соотечественников — 62-летнего археолога и реставратора музыкальных инструментов и его дочери-подростка.

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Бернард фон Бредов был обнаружен мертвым в своем доме в городе Асунсьон 22 октября. В ванной комнате было обнаружено тело его 14-летней дочери Лорины.

Мужчину обнаружили лежащим на столе с огнестрельным ранением в голову, его дочь была убита выстрелом в живот. Предположительно, Бредова перед смертью пытали, а в его доме что-то искали.

Полиция считает, что целью преступников были редкие скрипки Антонио Страдивари XVII-XVII вв., принадлежавшие реставратору.

Убитый мог быть знаком с нападавшими.

Сертификаты подлинности

Задержанные — 58-летний Фолькер Граннас, 60-летний Ив Азриэль Спартак Стейнмец и 51-летний Стефан Йорг Мессинг Дарчингер.

В доме одного из них — Фолькера Граннаса (он жил по соседству с Бредовым) — были найдены четыре скрипки Страдивари, принадлежавшие убитому.

Полиция полагает, что Бернард фон Бредов, отправляясь в поездку, оставил Граннасу на хранение ценные скрипки.

Однако, когда он вернулся домой, Граннас сообщил, что скрипки сгорели во время пожара, отмечают в полиции.

"Наша основная версия заключается в том, что мотивом для двойного убийства стала попытка найти международные сертификаты подлинности скрипок, без которых продать инструмент невозможно", — сказал комиссар полиции Хьюго Гранс агентству AP.

Скрипки Страдивари

За последние 50 лет было совершено несколько громких краж скрипок Страдивари, цена которых на аукционах достигает миллионов долларов. В 2011 году скрипка Lady Blunt Страдивари была продана почти за 16 млн долларов.

Легендарный итальянский мастер по изготовлению смычковых инструментов Антонио Страдивари (1644-1737), как считается, за свою жизнь создал около тысячи инструментов. До наших дней дошли около 650 из них.

Бернард фон Бредов родился в Баварии и еще в подростковом возрасте стал известен в стране после того, как нашел целый скелет мамонта во время раскопок в баварском городке Зигсдорф.

Бредов был известен в Европе как реставратор музыкальных инструментов и являлся автором научных работ по биологии и геологии. Также он создал в Германии музей, посвященный мамонтам.

Два года назад Бернард фон Бредов поселился в пригороде столицы Парагвая и, по словам его соседей, собирался заниматься изготовлением скрипок.