В Париже Триумфальную арку накрыли огромным полотном. Это новый арт-объект
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Париже Триумфальную арку обернули в полотно площадью 25 тысяч квадратных метров — это результат монтажа работы "Триумфальная арка. В обертке" американского художника Христо Явашева. Об этом пишет The Guardian.

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Американский художник болгарского происхождения Христо впервые задумался о воплощении этой идеи со своей женой Жанной-Клод в 1962, когда снимал небольшую комнату недалеко от Триумфальной арки. Его жена скончалась в 2009 году, а сам Явашев ушел из жизни в мае прошлого года.

Как пишет Euronews, племянник художника Владимир Явашев заявил, что проект стоимостью 14 млн евро самофинансируется за счет продажи подготовительных исследований, чертежей, моделей и других работ Христо.

Посетители инсталляции смогут прикоснуться к ткани, а те, кто поднимутся на саму Триумфальную арку, наступят на нее, как и планировали художники. Христо Явашев родился в Болгарии в 1935 году и познакомился с Жанной-Клод Денат де Гийбон в Париже в 1958 году.

Художники были известны своими сложными инсталляциями: они накрывали тканью известные достопримечательности, такие как берлинский Рейхстаг и мост Пон-Неф в Париже.

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