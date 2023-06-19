В парламенте Эстонии вынесут на голосование вотум недоверия премьер-министру
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Представители эстонской парламентской оппозиции инициировали вынесение вотума недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Каей Каллас, сообщает ERR.

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Проект решения о вынесении вотума недоверия правительству передал на рассмотрение в парламент глава правой партии Isamaa, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Также инициативу поддержали все депутаты от консервативной партии EKRE и Центристской партии.

"Довольно необычно, что подобный вотум недоверия инициируется через считанные месяцы после вступления правительства в должность. Однако персональные действия премьер-министра и политика правительства также в совокупности были беспрецедентными", — заявил Рейнсалу.

В проекте документа, подписанном тремя оппозиционными партиями, значатся четыре основные претензии к кабинету министров во главе с Каллас:

  • действия правительства усугубят демографический кризис;
  • у правительства нет мандата на повышение налогов;
  • неприемлема риторика премьер-министра, которая сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами;
  • коалиция пытается исключить парламент из политического процесса.

Решение о том, когда в парламенте Эстонии пройдет голосование по вотуму недоверия правительству, утвердит сам кабинет министров, обращает внимание ERR.

В последние недели в Эстонии ужесточилось противостояние между правящей коалицией и представителями оппозиционных сил. После официального начала своей работы кабинет министров, в частности, анонсировал повышение ряда налогов, о чем представители вошедших в коалицию партий не говорили во время избирательной кампании. Свое решение правительство объяснило, в том числе, ростом оборонных расходов. Недовольство правых партий также вызвал анонсированный Каллас законопроект о равенстве браков, дающий однополым парам возможность регистрировать свои отношения.

На этом фоне оппозиционные депутаты стали устраивать в парламенте обструкцию правительства, а также умышленно затягивать заседания. В свою очередь, премьер-министр Каллас в середине мая сравнила действия политических оппонентов с поведением Кремля. "Во-первых, оппозиция требует прав, которых у нее никогда не было — никогда не было так, чтобы она говорила, какие законопроекты коалиция может вносить, а какие — нет. Во-вторых, оппозиция угрожает. В-третьих, надеется, что всегда найдется кто-то, кто предложит ей что-то сверх этого, и она получит то, чего раньше у нее не было", — заявляла глава эстонского правительства.

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