В Пасхальные выходные в центрах массовой вакцинации ждут пенсионеров старше 70 лет

Центры массовой вакцинации готовы к дополнительным мощностям и приглашают приходить также тех пенсионеров старше 70 лет, которые еще не подали заявку на вакцинацию или не получили свою прививку от Covid-19, информирует Министерство здравоохранения.

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Пенсионеров приглашают звонить по номеру 8989, по которому они смогут получить информацию, как записаться в ближайший центр массовой вакцинации. Минздрав призывает позаботиться о своих пожилых родственникам и помочь им попасть в центр вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал, что на этой Пасхальной неделе центры готовы к работе в тестовом режиме, в рамках которого прививки получат люди старше 70 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. "На этих выходных в центрах особенно ждем пенсионеров старше 70 лет, которые еще не подали заявку на вакцинацию или еще не вакцинированы. Призываю близких позаботиться о своих дедушках и бабушках и одиноких соседях, помочь им записаться и попасть в ближайший центр массовой вакцинации", - призывает министр.

Как сообщалось, первые центры массовой вакцинации от Covid-19 в восьми городах Латвии начнут работу в субботу, 3 апреля. В субботу, воскресенье и понедельник будет открыто 12 центров. В субботу с 10:00 будут доступны три центра вакцинации в Риге — в выставочном центре "Кипсала", центре Atta и гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка.