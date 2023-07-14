В Пекине критикуют стратегию Германии по Китаю
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Министерство иностранных дел КНР подвергло критике новую стратегию правительства Германии в отношении Китая. На пресс-конференции в пятницу, 14 июля, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь назвал 61-страничный документ "контрпродуктивным". Он "только усугубит раскол мира", — цитирует чиновника агентство dpa.

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Вэньбинь также обвинил правительство Германии в протекционизме. Была выражена надежда, что Берлин "всесторонне и объективно" посмотрит на события в Китае.

Федеральный кабинет министров 13 июля после многомесячных обсуждений впервые принял стратегию по Китаю.

"Правительство Германии не стремится отделиться от Китая. Экономическая интеграция с Китаем должна быть сохранена. Однако мы хотим уменьшить зависимость в критически важных областях, чтобы смягчить исходящие от них риски", — указывается в документе.

В стратегии Берлин также обвиняет Пекин в серьезном нарушении прав человека и подрыве международного права своей агрессивной политикой в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Поведение и решения Китая означают, что элементы соперничества и конкуренции в наших отношениях в последние годы усилились", — отмечается в документе.

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