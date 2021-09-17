В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи в пятницу признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", — сказал Маккензи, говорят о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

По его словам, также "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГ".

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения.

"Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия", — подчеркнул Маккензи.

Генерал подчеркнул, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому — сделать менее вероятными ошибки. В случае с ударом в Кабуле, по словам Маккензи, военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице. "Мы действовали, считая, что есть разумная доля вероятности того, что сделали правильные выводы", — добавил он.

Маккензи подчеркнул, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

Сожаление в связи с допущенной военными ошибкой высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. "Расследование показало, что удар, нанесенный, как считалось, для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, на самом деле привел к гибели до 10 человек, в том числе — до семи детей", — говорится в его заявлении.

"Мы приносим извинения и сделаем все, чтобы сделать правильные выводы из этой кошмарной ошибки", — добавил Остин.

Он признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму и работал в организации Nutrition and Education International. "Его действия в тот день оказались совершенно неопасными и не имели отношения к той угрозе, с которой, как нам казалось, мы столкнулись", — заявил министр обороны США.

Ранее в Пентагоне уже признавали, что жертвами атаки автомобиля в Кабуле могли стать мирные граждане.