В Пентагоне обозначили границы военного сотрудничества США с РФ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сворачивание военного сотрудничества Вашингтона с Москвой стало результатом агрессивных действий России в Украине. Именно поэтому военные коммуникации США с РФ сведены к минимуму, который необходим для предотвращения конфликтов при проведении военных операций. Так пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 24 сентября, по просьбе журналистов прокомментировал прозвучавшее ранее предложение председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о возможном расширении военного взаимодействия США с РФ.

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"Министерство обороны США приостановило военное сотрудничество с Россией как по политическим соображениям, так и в соответствии с законом в результате агрессивных действий РФ в Украине. Поэтому наше общение с российскими военными сведено чуть более чем к дюжине взаимных действий, которые снижают риск ложной оценки взаимодействия и предотвращают конфликты при проведении военных операций, а также к обсуждениям на уровне высшего руководства по таким вопросам, как, например, Сирия", — пояснил Кирби.

"Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, где пролегают эти границы (военного сотрудничества с Москвой. — Ред.), которые определяются, как я уже сказал, политикой и законом. И министр обороны не сомневается, что председатель (Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. — Ред.) будет продолжать коммуникации и работу по предотвращению конфликтов с российскими военными в рамках этих границ", — резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Встреча Марка Милли и Валерия Герасимова


Генерал Марк Милли 23 сентября в интервью информагентству AP высказался за расширение военного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой ради сокращения риска возникновения конфликтов. Днем ранее Милли встретился в Финляндии с главой Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. По данным Минобороны РФ, важной темой разговора при этом стало снижения риска возникновения конфликтов.

В качестве примера подобного сотрудничества между Россией и США Милли назвал тогда возможность приглашать наблюдателей другой страны на собственные военные учения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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