В Перми 18-летний студент устроил стрельбу в университете: убиты восемь человек

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, есть погибшие.

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Telegram-канал "База" опубликовал видео, где, возможно, виден стрелок. В видео присутствует нецензурная лексика.

"База" пишет, что студенты выпрыгивали из окон в попытке спастись.

Некоторые студенты забаррикадировались в аудиториях.

"Базе" известно имя стрелка: Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях.

Сообщается, что сейчас нападавший ликвидирован. На месте работает ОМОН и реанимация.

Данные о погибших и пострадавших у разных изданий отличаются. Следственный комитет официально сообщил о восьми погибших и отметил, что точные данные уточняются. "База" написала, что точное число погибших неизвестно, но стрелок успел попасть в 11 человек. Telegram-канал "112" пишет о восьми погибших и 24 пострадавших. "Медуза" со ссылкой на Минздрав пишет, что пострадали 24 человека, 19 из них получили огнестрельные ранения. Семерых пострадавших госпитализировали: один из них в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, как пишет "112", для стрельбы он использовал турецкое гладкоствольное ружьё Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Он приобрёл его легально за 20 тысяч рублей (около 230 евро).

"База" пишет, что на входе в университет стояли два охранника – Бекмансуров застрелил одного из них. По словам сотрудников частной охранной организации «Арсенал-Регион», которая занимается охраной университета, чоповцы сразу набрали экстренные службы (112 и скорую) после атаки. Но там никто не брал трубки.

Издание "База" нашло пост стрелка в социальных сетях, где он подчеркивает, что не является террористом. Ему 18 лет, он студент первого курса, и сначала планировал устроить стрельбу в школе, но потом выбрал университет.

Портал Properm пишет, что он сам разослал студентам сообщения о том, что пойдёт убивать. В сообщении молодой человек подробно расписал, как, когда, за сколько купил оружие, как выбрал учебное заведение для того, чтобы пойти в него убивать.

Бекмансуров отучился в университете 10 дней. По рассказу его друга, он всегда ходил на пары, поэтому сегодня, когда Тимур с утра не пришел, все удивились.

Новость будет дополняться.