В Перу проверят судей, обвинивших Гейтса и Сороса в создании коронавируса

Судебные власти латиноамериканского государства Перу проведут проверку в отношении судей региона Ика, которые ранее вынесли решение о том, что коронавирус был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом и миллиардером-филантропом Джорджем Соросом. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разбирательство будет проводиться для "сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений".

Как сообщало ранее издание Peru21, в конце декабря судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай из Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко рассматривали дело о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в совершении изнасилования. В тексте решения суда в качестве оправдания отказа в освобождении обвиняемого говорится, что пандемия коронавирусной инфекции была искусственно создана "доминирующими мировыми преступными элитами", передает РБК.

"Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", — говорилось в заключении суда, которое цитировало РИА "Новости".

По мнению адвоката обвиняемого, подобное заявление служителей Фемиды носит спекулятивный характер и лишает подзащитного права на мотивированное решение суда.

С начала пандемии COVID-19 неоднократно возникали слухи о причастности к созданию коронавируса "тайного мирового правительства", в которое якобы входит множество американских бизнесменов. В частности, Билла Гейтса обвиняли в том, что он спонсировал ВОЗ в обмен на придуманную организацией пандемию. Целью этих действий якобы являлось чипирование человечества под видом вакцины. Гейтс в июне 2020 года заявлял, что никак не связан с микрочипами, и выражал обеспокоенность в связи с распространением подобных "сумасшедших идей".

Спустя месяц основатель Microsoft снова опроверг конспирологические теории, связанные с ним и пандемией. Он объяснил их происхождение тем, что люди напуганы вирусом и стремятся найти для себя простое объяснение происходящему. Виновника своих страданий они находят в мифической "мировой закулисе".

Подробнее: https://www.newsru.com/world/12Jan2021/peru.html