В первый день вакцинирования в Литве были привиты 2270 медработников, в Эстонии 207

В воскресенье, в первый день вакцинирования от коронавируса в Литве, были привиты 2270 медицинских работников, сообщило Министерство здравоохранения Литвы. В первый день вакцинации от Covid-19 в Эстонии прививки сделали 207 медицинским работникам в восьми учреждениях здравоохранения в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, сообщает Err.ee.

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В Вильнюсе к 17 часам были привиты 700 человек, в Каунасе — 440, в Клайпеде — 160, в Шяуляй — 120, в Панявежисе — 850.

Процедура проходили на 26 прививочных пунктах.

В воскресенье больницы Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса одновременно начали процесс вакцинации в восемь часов утра.

Медработников прививали вакциной от COVID-19, созданной BioNTech и Pfizer.

Первая партия с 9750 дозами вакцин в Литву была доставлена в субботу ранним утром.

Также в субботу, 26 декабря, в Эстонию была доставлена первая партия вакцины от Covid-19 (9750 дозы вакцины для 4875 человек) производства компании Pfizer/Biontech.

В Эстонии в Ида-Вируской больнице в первый день вакцинацию прошли 56 медиков, в Ида-Таллиннской центральной больнице — 56, в отделении экстренной медицины Тарту — 30, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице — 20, в Клинике Тартуского университета — 20, в Северо-Эстонской региональной больнице — 10 в центре семейных врачей Jürgensoni — 10 и в центре семейных врачей Ülikooli — 5.

Вакцины из первой партии доставят в 53 дежурных центра семейных врачей для вакцинации семейных сестер и врачей, а также в три отдельных от больниц отделения скорой помощи.

29 декабря пройдет обучение по вакцине Pfizer/Biontech, после чего большая часть учреждений здравоохранения начнет вакцинацию.