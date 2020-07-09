В Петербурге и Ингушетии в июне зафиксировали рекордную смертность

Смертность в Санкт-Петербурге и ряде субъектов федерации за июнь резко выросла, следует из данных органов ЗАГС.

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Рекордное за десять лет количество умерших зафиксировано за июнь в Петербурге — 7106 человек (обычно смертность в городе не доходит даже до 6000 в месяц). Относительно июня 2019 года смертность в городе подскочила на 49%. За май аналогично подсчитанный рост смертности составлял 32%.

Даже в самые "неудачные" годы, например, в 2016 и 2017 годах, показатели смертности в Петербурге были ниже на 15%, пишет "Фонтанка".

В Ингушетии в июне 2020 года умерло на 167% граждан (более чем в два с половиной раза) больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, подсчитали "Открытые медиа". В еще семи областях, где опубликована информация ЗАГСов, рост смертности составил от 16 до 33%.

Превышение общего числа зарегистрированных смертей (от всех причин) за отдельный период в сравнении с таким же периодом предыдущих лет аналитики называют избыточной смертностью — ее учитывают в общей картине пандемии коронавируса.

Общее количество связанных с коронавирусом смертей в России в апреле выросло более чем вдвое, после того как в июне власти изменили принцип классификации умерших.

К прошлым принципам появились вопросы у журналистов New York Times и Financial Times — те утверждали, что якобы статистика занижена на 70%. Журналисты сделали этот вывод исходя из общей статистики смертей в Москве и Санкт-Петербурге. Российские власти эти обвинения отвергали и регулярно говорили о низком показателе смертности в стране от нового коронавируса по сравнению с другими странами.

До июня в официальную статистику смертности от коронавируса включались только те умершие, у кого Covid-19 был указан в качестве основной причины смерти. Потом в ней стали учитывать всех, кто умер, имея положительный тест на вирус, даже если он не был главной причиной смерти.

Апрель стал первым месяцем, когда эпидемия коронавируса начала ощутимо влиять на показатели смертности в некоторых регионах, говорил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Росстата Павел Малков. Он утверждал, что в регионах, где нет обязательности регистрации в ЗАГСе перед погребением, в частности, на Северном Кавказе и в ЮФО, статистика может запаздывать.