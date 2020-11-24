В Петербурге отец шестерых детей взял их в заложники. После переговоров он сдался

В Колпинском районе Петербурга местный житель взял в заложники своих шестерых детей, подтвердили в полиции. Ранее СМИ сообщали, что мужчина угрожает их убить. Позднее российские информагентства сообщили, что по итогам переговоров он сдался полиции.

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Никто из детей в итоге не пострадал. По данным "Фонтанки", их все же отвезли в больницу для более тщательного осмотра.

Что сообщили в полиции

"24 ноября 2020 года в 12:12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей", — цитирует РИА "Новости" сообщение регионального управления МВД.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу уточняет, что мужчина взял своих детей в заложники.

"По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", — заявили в полиции.

Что узнали СМИ

Ранее о ситуации с заложниками сообщали СМИ. "Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", — говорил источник ТАСС. Источник РИА "Новости" сказал, что у подозреваемого есть топор.

Требования мужчины были невнятны, писала "Фонтанка". По данным издания, хозяин квартиры, в которой, кроме него и супруги, проживают еще шесть детей, заперся и пригрозил, что "убьет всех".

Захвативший детей в заложники был пьян и никаких требований не выдвигал, рассказывал источник РИА "Новости".

Самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей три года, старшему — 15 лет, сообщил РИА "Новости" собеседник в правоохранительных органах.

Мужчина большую часть жизни проработал охранником, а также открывал свое охранное предприятие, узнала "Фонтанка", сделав из этого вывод, что ему выдавалась лицензия на оружие. Еще, по данным издания, его в последнее время штрафовали за распитие алкоголя в общественном месте.

Интерфакс и ТАСС при этом, ссылаясь на свои источники, сообщили, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а семья считается неблагополучной.

Мужчина переехал в Петербург из Архангельской области, заявила РИА "Новости" представитель администрации Колпинского района Надежда Осипова. "Откуда точно, не знаю, квартиру снимали", — сказала она.

"Мама нормальная, папа состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере", — подтвердила Осипова.