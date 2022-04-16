В Петербурге похоронили генерал-майора, погибшего на войне в Украине

В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым, сообщает "Фонтанка".

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Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями. В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

По словам губернатора, Владимир Фролов "пал смертью храбрых" в боях с украинским противником. "Генерал Фролов — потомственный военный... Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память", — заявил губернатор.

Александр Беглов отметил, что Фролов "пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами" и "пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб". Попутно он объявил задачей спецоперации в Украине "защиту Донбасса и исторической правды", сообщает Русская служба Би-би-си.

12 апреля в Петербурге с воинскими почестями простились с подполковником Мирасом Башаковым, также погибшим в Украине. Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор города.

В начале апреля Украина сообщала о гибели семи российских генералов, но российская сторона подтверждала только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого, которого похоронили в Севастополе.

По данным Украины, во время войны погибло около 20 тысяч российских военных. Последний раз минобороны РФ отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.