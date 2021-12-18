В Петербурге потушили пожар на строящемся корвете "Проворный"

В Петербурге вечером в пятницу на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся корвет "Проворный". Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385, к которому относится "Проворный", гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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По данным Следственного комитета, примерно в 18 часов 17 декабря произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба. Следствие возбудило дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В субботу днем Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что возгорание на строящемся корвете ликвидировано, производится проливка конструкций.

На пике пожара огонь охватил почти весь военный корабль "Проворный", распространившись на 800 квадратных метров. Огнем, в частности, была охвачена верхняя палуба площадью до 100 квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый (из пяти) ранг сложности, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

К 11 вечера пресс-служба управления МЧС по городу сообщала, что пожар на строящемся корабле локализован на площади 300 квадратных метров.

Городская станция скорой помощи сообщила о трех пострадавших — один человек находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Среди пострадавших — двое пожарных, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Экипажа на борту строящегося корабля не было, как и вооружения.

На России в Питере горит военный корабль, строящийся на заводе "Северная верфь". 🎊🎉 pic.twitter.com/cHaIKUvVML — YURII (@forura80) December 17, 2021

Ущерб

Загоревшийся корвет планировалось сдать ВМФ в конце следующего года, но теперь сроки могут перенести в зависимости от ущерба от пожара, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, корабль находится на стапелях "Северной верфи", идет этап строительства, и корвет находится в ведении завода.

Активные работы на корвете в пятницу не велись, причины пожара пока непонятны, рассказал "Интерфаксу" еще один источник в кораблестроительной отрасли.

🔥Пожар произошел на верхней палубе строящегося в Петербурге корвета на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Видео из соцсетей. pic.twitter.com/AFhuZkqPNu — Nadejda.S (@Sorokin5Nadezda) December 17, 2021

Пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию, рассказал ТАСС собеседник в кораблестроительной отрасли.

"В ходе инцидента пострадала надстройка корвета. Итоговая общая площадь пожара составила 400 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы "Северной верфи".

Корвет "Проворный"

Строительство "Проворного" началось в июле 2013 года. Корвет строится для Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском, пишет "Коммерсант".

Корвет "Проворный" — второй корабль проекта 20385. "Северная верфь" построила и головной корвет проекта "Гремящий", он уже поступил на Тихоокеанский флот. "Гремящий" вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось также о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон", пишет "Интерфакс".

Основная задача кораблей проекта — обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей.

Площадь пожара на "Северной Верфи" в Петербурге выросла до 800 квадратовhttps://t.co/yCl66qO18z pic.twitter.com/THCO8doWHn — РИА Новости (@rianru) December 17, 2021



"Северная верфь" — одно из крупнейших судостроительных предприятий в России, входит в состав ОСК.

Пожар на корабле локализован, сообщает региональное управление МЧС.