В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, о новом случае стало известно лишь после вскрытия, которое показало, что пациент заразился коронавирусной инфекцией.

"Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом", — заключил Беглов.

Первый пациент с COVID-2019 умер в городе 28 марта. Причина его смерти будет установлена после вскрытия, сообщал губернатор.

За прошедшие сутки в России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом — таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 1836 человек.