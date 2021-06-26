В Петербурге в разгар эпидемии прошел праздник выпускников "Алые Паруса"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник петербургских выпускников "Алые паруса". Мероприятие собрало десятки тысяч людей на улицах города, несмотря на рекордные среди всех регионов России показатели смертности от коронавируса.

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Как следует из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 25 июня от Covid-19 скончались 98 петербуржцев - это стало рекордом для города за все время пандемии. Новый рекорд - уже в масштабах всей России - был побит в субботу 26 июня, когда было зафиксировано уже 107 смертей. Ранее больше 100 случаев не было ни в одном из регионов России, отмечает "Фонтанка".

За последние сутки в городе зафиксировали 1247 заболевших, их число растет с каждым днем уже более недели.

Статистику по госпитализациям в городе перестали публиковать во время проведения ежегожного Петербургского экономического форума и чемпионата Европы по футболу, затем были один раз опубликованы данные на 17 июня. После этого власти вновь перестали публиковать статистику по госпитализациям.

Выступая на празднике, губернатор Александр Беглов заявил: "Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится!". Он попытался ударить в рынду (традиция при открытии "Алых парусов"), но веревка оборвалась.

Согласно решению властей, на концерт на Дворцовой площади пускали только выпускников и сопровождающих. Дополнительно нужен был отрицательный ПЦР-тест, справка о наличии антител или сертификат о вакцинации. Пропустить на концерт планировали 45 тысяч человек. Как видно на видеозаписях в соцсетях, ношение маски на входе не контролировалось.

На концерте выступили Светлана Лобода, Cream Soda и Niletto. Ведущие концерта Иван Урган и Дарья Александрова просили присутсвующих надевать маски и соблюдать дистанцию, однако, их просьбы в основном игнорировались.

Позже ночью по Неве прошел бриг "Россия".

Кроме посетителей концерта, по городу гуляли еще десятки тысяч человек. Днем 25 июня Невский проспект был перекрыт для движения автомобилей.

Вместе с тем, две активистки Евгения Сметанкина и Мария Ширяева вышли на Невский проспект, держа плакаты с лозунгами "Пока вы празднуете и смотрите футбол, тюрьмы пополняются политзаключенными" и "Я не жду принца на "Алых парусах" - я жду, когда выпустят всех политзаключенных". Их задержали и составили на них протоколы за нарушение "антиковидных мер", сообщил телеграм-канал "ПЬЯTNIЦА".

Пользователи "Твиттера" возмутились проведением мероприятия в разгар третьей волны эпидемии.

Кто-то вспомнил и про московское "санитарное дело".

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