В Петербурге задержали оппозиционного депутата Максима Резника
Foto: Sputnik/Scanpix

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, оппозиционный политик Максим Резник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

Ранее в тот же день прошли обыски у самого депутата, а также в квартире его матери и на его даче сообщил адвокат депутата, говорится в Telegram-канале Резника в четверг, 17 июня.

У супруги Резника Ксении, у которой диагностирован коронавирус, в ходе обыска изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек, сообщает Telegram-канал "Ротонда". По его информации, при обыске ей предъявили документы, в которых упомянуто уголовное дело о наркотиках, найденных в квартире дальнего родственника депутата.

Резника привезли на допрос с дачи. Следственные действия продолжатся 18 июня.

С начала весны Следственный комитет РФ расследует дело о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска у Дорофеева в его квартире находился Максим Резник, который пришел обсудить семейные вопросы. После этого депутата трижды вызывали на допрос. Мать Дорофеева заявляла о давлении на сына и утверждала, что следователи просят его дать показания на Резника.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов