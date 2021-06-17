В Петербурге задержали оппозиционного депутата Максима Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, оппозиционный политик Максим Резник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

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Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

Ранее в тот же день прошли обыски у самого депутата, а также в квартире его матери и на его даче сообщил адвокат депутата, говорится в Telegram-канале Резника в четверг, 17 июня.

У супруги Резника Ксении, у которой диагностирован коронавирус, в ходе обыска изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек, сообщает Telegram-канал "Ротонда". По его информации, при обыске ей предъявили документы, в которых упомянуто уголовное дело о наркотиках, найденных в квартире дальнего родственника депутата.

Резника привезли на допрос с дачи. Следственные действия продолжатся 18 июня.

С начала весны Следственный комитет РФ расследует дело о наркотиках, найденных у родственника Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска у Дорофеева в его квартире находился Максим Резник, который пришел обсудить семейные вопросы. После этого депутата трижды вызывали на допрос. Мать Дорофеева заявляла о давлении на сына и утверждала, что следователи просят его дать показания на Резника.