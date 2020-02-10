В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

По словам Верзилова, Толоконникова и группа лиц были задержаны в художественной студии. Позже он добавил, что поводом для задержания стала "утечка угарного газа".

При этом в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не прокомментировали произошедшее.

В минувшее воскресенье, 9 февраля, Толоконникова сообщила о срыве съемок клипа на киностудии "Ленфильм". По ее словам, правоохранители сначала пришли на съемочную площадку "чтобы взять объяснение о том, что "пропаганды гомосексуализма и экстремизма" у нас тут не будет, потом ушли к начальству "Ленфильма", и через полчаса во всем здании вырубили свет". Участники съемок попытались арендовать генератор, но его не разрешили занести на студию. Съемки клипа на песню "Бесит" о сопротивлении власти должны были продолжаться до 6 утра.