В Петербурге журналистку, обвиняемую в "фейках" об армии, отправили в СИЗО
Foto: Valsts policija

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии из-за поста в телеграм-канале. Ей грозит до 10 лет колонии. Свидетелем по делу проходит ее дочь.

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Суд посчитал, что обеспечить явку Пономаренко на следующие заседания без заключения под стражу будет невозможно, равно как и ограничить контакты со свидетелями по делу, передает издание Sota. Журналистку отправили на два месяца в СИЗО.

Как ранее сообщало петербургское издание "Бумага", следователь заявил, что одним из свидетелей по делу проходит несовершеннолетняя дочь Пономаренко.

В связи с этим, по мнению следствия, матери и дочери нельзя жить вместе, поскольку Пономаренко "может оказать влияние" на ребенка.

При этом адвокат журналистки заявил, что в материалах дела нет никаких данных о допросе дочери, передает Sota.

Пономаренко была задержана в Петербурге 24 апреля. Ее обвинили в распространении "фейков" про российскую армию из-за поста телеграм-канале с 1,5 тыс. подписчиков, речь в котором шла про Мариуполь, говорил ее адвокат.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 207.3 УК: эта статья предусматривает наказание до 10 лет колонии.

Пономаренко в суде заявила, что была одним из организаторов общественной кампании в защиту сирот в Алтайском крае (она недавно переехала в Петербург), из-за чего ей поступали угрозы, в том числе от участкового, который составил на нее негативную характеристику.

В Петербурге по делу о "фейках" про армию также проходит художница Саша Скочиленко. 13 апреля суд отправил ее в СИЗО за замену ценников в супермаркете на листовки с информацией о происходящем в Мариуполе.

Скочиленко признала факт распространения листовок, но отказалась согласиться с тем, что распространяла ложную информацию.

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BBC News Русская служба:

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