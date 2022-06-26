"В пиджаках или с голым торсом на лошади?" На саммите G7 высмеяли мачизм Путина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во время обеда в первый день саммита "Большой семерки" мировые лидеры вспомнили о знаменитых фотографиях Владимира Путина на коне с голым торсом, и стали размышлять, не стоит ли и им тоже раздеться для фотосессии, чтобы показать, насколько решительно они настроены.

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Шуточная беседа началась с того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил окружающих, что ему делать с пиджаком: остаться в нем или лучше снять, передают журналисты агентства "Франс-пресс".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

"Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин", — отозвался Джонсон, на что Трюдо предложил: "Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды", — имея в виду официальную фотосессию Путина на природе, ставшую глобальным мемом в 2009 году.

"Верховая езда — лучшее, что есть на свете", — согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, промолчав при этом по поводу формы одежды.

В результате мировые лидеры сфотографировались в пиджаках, а потом начались серьезные обсуждения, ради которых они и приехали на саммит в Баварии, и журналисты покинули помещение.

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BBC News Русская служба:

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