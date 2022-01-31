В Питтсбурге перед приездом Байдена рухнул автомобильный мост

В Питтсбурге, штат Пенсильвания, за несколько часов до визита в город президента Джо Байдена, обрушился автомобильный мост.

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Глава США планировал обсудить в Питтсбурге законопроект об инфраструктуре стоимостью триллион долларов, который включает в себя обслуживание мостов, пишут vesti.ru.

Предположительно, в результате происшествия был поврежден газопровод. Местные власти сообщили о сильном запахе газа и призвали жителей избегать места ЧП.

По данным ТАСС, пострадали, по меньшей мере, 10 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу. Их травмы не представляют угрозу для жизни.