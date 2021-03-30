В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских и бросил в них гранату
Foto: AFP/Scanpix

В подмосковном коттеджном поселке "Новые Вешки", где забаррикадировался 61-летний мужчина, обстрелявший из автомата сотрудников правоохранительных органов, началось боестолкновение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. По сути, идет бой", - сказал собеседник агентства.

По данным источника Интерфакса, один из силовиков получил ранение. "Боец спецназа одной из силовых структур ранен в ногу", - сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ, в операции, которая продолжается уже более шести часов, принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр".

Как сообщали ранее в управлении МВД по Московской области, мужчина 1960 года рождения открыл стрельбу из окна своего дома, когда сотрудники полиции и ФСБ пришли к нему, чтобы проверить на причастность к незаконному обороту оружия.

Представитель МВД Татьяна Петрова уточняла, что мужчина открыл огонь из автоматического оружия и бросил в сторону силовиков две гранаты.

Агентства Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщали, что мужчина задержан, однако представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий заявила, что это не так.

"Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", - сказала она.

По словам Врадий, никто не пострадал, в доме мужчина находится один. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается", - сказал источник ТАСС.

Около дома, где забаррикадировался пенсионер, слышна стрельба, передают СМИ с места событий. Со стрелком начали вести переговоры, писал Интерфакс.

По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека - его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - говорил Интерфаксу его источник.

Собеседник агентства также сказал, что мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия, включая гранаты.

Силовики оцепили значительную территорию вокруг дома, из которого ведется стрельба, сообщало ранее РИА Новости: "Все оцеплено, никого не подпускают".

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