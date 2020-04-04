В Подмосковье подъезд пятиэтажки обрушился в результате взрыва, есть погибшие

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом кирпичном пятиэтажном доме, полностью обрушился один из подъездов, сообщает Telegram-канал Mash. Всего в здании четыре подъезда.

ЧП произошло на улице Гагарина, 31. По предварительной информации, в доме взорвался газ. По данным источника "Интерфакса", на нижних этажах есть погибшие.

Baza сообщает как минимум о пяти пострадавших: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. На пятом этаже застряла пожилая женщина. На месте идут поисковые работы.

По данным Telegram-канала 112, в больницу доставлены двое мужчин — у одного перелом копчика, второй в тяжелом состоянии в коме. Под завалами могут находится люди.

МЧС РФ уточняет, что в квартире на третьем этаже произошел "взрыв газовоздушной смеси". Обрушился второй подъезд с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется. В поисково-спасательных работах задействовано 19 единиц техники и 56 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял инцидент под личный контроль и выехал на месте происшествия, передает телеканал "360". На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

Подмосковные следователи начали проверку по факту взрыва, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. На место направлена следственная группа.