В Подмосковье упал беспилотник со взрывчаткой

В Богородском округе Московской области РФ обнаружен упавший беспилотник, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Утверждается, что дрон нес 17 кг взрывчатки.

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По данным источника ТАСС, разломанный напополам аппарат нашли в воскресенье, 23 апреля. Как пишет телеграм-канал Baza, обломки обнаружила местная жительница. Беспилотник "забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел", заявил собеседник ТАСС.

Утверждается, что речь идет о дроне UJ-22 Airborn украинского производства, который нес 17 кг взрывчатки. По предварительной версии, аппарат упал, потому что у него закончилось топливо. Дальность полета такого дрона составляет до 800 км.

Сообщения об атаках беспилотников и падении дронов стали регулярно приходить из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Российская сторона обвиняет в этом украинские силы, в Киеве причастность к операциям официально не признают.