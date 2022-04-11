В Подмосковье взорвался дом, двое погибших, семь пострадавших

В пятиэтажном жилом доме в городе Ступино Московской области прогремел взрыв. Взорвался газ, сообщает "Интерфакс".
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Под данным МСЧ, погибли два человека, среди них один подросток. Еще семь человек пострадали. Спасатели еще разбирают завалы.
Взрыв полностью разрушил два верхних этажа в одном из подъездов в доме №4 на Центральном переулке. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждены восемь квартир.
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