В Подмосковье взорвался дом, двое погибших, семь пострадавших
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятиэтажном жилом доме в городе Ступино Московской области прогремел взрыв. Взорвался газ, сообщает "Интерфакс".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Под данным МСЧ, погибли два человека, среди них один подросток. Еще семь человек пострадали. Спасатели еще разбирают завалы.

Взрыв полностью разрушил два верхних этажа в одном из подъездов в доме №4 на Центральном переулке. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждены восемь квартир.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно