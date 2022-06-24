В поисках новой Меркель: кто тот лидер, который сплотит ЕС перед лицом российской угрозы?

Украинцы сражаются с российской армией и погибают, Литве Россия открыто угрожает. Немцы начали принимать меры по экономии газа в преддверии зимы, а ООН предупредила о глобальном продовольственном кризисе из-за российской блокады портов в Черном море, вследствие которой Украина не может экспортировать зерно.

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Мы оказались в эпицентре европейского кризиса в области безопасности, и этот кризис быстро становится общемировым. Кто же из лидеров объединенной Европы руководит совместными усилиями по выходу из этого кризиса? Похоже, никто. Редактор Би-би-си по делам Европы Катя Адлер излагает свои размышления на эту тему.

Только на ближайшие семь дней запланированы: саммит ЕС в Брюсселе, встреча "Большой семерки" в Германии и серьезнейшая встреча на высшем уровне государств НАТО в Мадриде. Но где же тот человек, тот лидер, который сможет убедительно говорить от имени всех стран-членов ЕС?

Ангела Меркель, знаменитая экс-канцлер Германии, не была идеальной в этой роли. Начать с того, что на ней, хотя бы частично, лежит ответственность за то, что ЕС оказался в энергетической зависимости от России, и та заполучила удобные рычаги давления на Европу.

Но Меркель была хорошим кризис-менеджером - когда надо, она могла усадить вместе лидеров ЕС и найти общее решение. Вспомните, к примеру, долговой кризис в Греции и развязку миграционного кризиса из-за войны в Сирии.

А что сейчас?



Олаф Шольц, сменивший Меркель на посту главы самой богатой страны Европы, с треском провалил возможность возглавить ЕС в борьбе с кризисом, вызванным вторжением России в Украину.

Да, он начал серьезные реформы у себя дома, пообещав модернизировать военные силы Германии и инвестировать в них - впервые со времен Второй мировой войны. Чтобы решиться на такое, нужна была смелость, учитывая, как сильно переживают немцы из-за своей истории.

Но посмотрите, насколько уныла картина рейтингов популярности Шольца внутри страны, или спросите у его коллег по ЕС: сумел ли господин канцлер воспользоваться моментом? Нет. С начала российского вторжения в Украину создается впечатление, что события постоянно застают его врасплох и он опасается взять на себя лидерство. Его неспешность с поставками оружия Украине - один из примеров.

Ангела Меркель покинула политическую арену прошлой осенью, и надежду на то, что ее корона де факто лидера ЕС достанется ему, лелеял Эммануэль Макрон. Но и до прошлых выходных, когда после выборов во Франции его партия лишилась парламентского большинства, Макрон не пользовался беспрекословным авторитетом в Брюсселе. Во многих странах, особенно в тех, которые географически ближе к России (как Польша и страны Балтии), считают, что Макрон слишком обходителен с Кремлем.

В начале июня лидеры этих стран с настороженностью, а то и с возмущением отреагировали на его призыв не унижать Владимира Путина, дать ему сохранить лицо, чтобы оставить возможность для дипломатического решения конфликта в Украине. Теперь именно они, государства, имевшие общую географию и историю с Россией, становятся новыми лидерами и движущей силой в ЕС - и это прямой результат нападения России на Украину.

Голос Польши - как и голоса трех стран Балтии - все громче и в Брюсселе, и в НАТО.

Эти государства чувствуют, что наконец-то их точку зрения услышали и зауважали - после долгих лет неприятия предупреждений о том, что Запад идет прямиком навстречу кризису в сфере безопасности из-за действий Кремля.

Но из этого европейского многоголосья, порой переходящего в какофонию, нельзя исключать и Венгрию. Ее свежепереизбранный и как никогда уверенный в себе премьер-министр Виктор Орбан в нынешнем кризисе сыграл видную роль - занозы в боку ЕС. Недавно он задержал принятие последнего пакета санкций ЕС против России, включавших стратегически важное эмбарго на российскую нефть, и согласился только на смягченную версию.

Санкции, как и остальные решения по международной политике ЕС, должны быть единогласно одобрены всеми 27 членами Союза. И несмотря на крайнюю серьезность нынешнего кризиса, ни одна европейская страна не смогла убедить Будапешт принять общую точку зрения.

Но было бы ошибкой предполагать, что ЕС рассыпается из-за разногласий по Украине. На саммите в Брюсселе, начинающемся в четверг, лидеры стран-членов собираются объявить о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Это во многом символический жест, который позволит Украине начать долгий путь к членству в ЕС.

Главы государств ЕС повторят свое обещание помогать Украине в экономическом и военном плане. Но чем дольше Россия будет продолжать военную агрессию, тем сложнее будет сохранять единство мнений внутри ЕС и более широкого круга стран западной коалиции.

Например, среди стран Запада существуют разногласия по поводу того, какими должны быть цели Украины в этой войне. Да, западные державы сходятся на том, что Россия должна потерпеть поражение в Украине. Но что это означает на практике?

Официально, конечно, союзники скажут, что Украина сама должна определиться, какие у нее военные задачи. Но для Украины конкретные возможности спланировать боевые действия напрямую зависят от того, какое оружие и сколько поставит ей Запад.

И здесь те государства, которые географически ближе к России (страны Балтии, Польша и большинство бывших коммунистических стран Центральной Европы), также придерживаются намного более "ястребиного" подхода.

Как сказала мне премьер-министр Эстонии Кая Каллас, если Украину вынудят уступить России часть своей территории ради прекращения огня, это не утолит аппетиты Кремля - наоборот, он захочет вернуться за добавкой. В этих странах хотели бы проучить Россию. Они придерживаются примерно той же позиции, что и Великобритания, премьер-министр и министр иностранных дел которой намного более резко высказываются о России, чем традиционные лидеры ЕС - Германия, Франция и Италия.

У Берлина, Парижа и Рима иной подход. Они концентрируют усилия на том, чтобы в Украине закончились бои. Не любой ценой, конечно. Они искренне поддерживают Украину и ее военных. Но многие лидеры Западной Европы держат в уме еще и опросы общественного мнения в их собственных странах. Избиратели боятся, что война в Украине разрастется и приведет к применению ядерного оружия.

Цены, растущие по причине войны, - тоже повод для беспокойства. Как и потенциальный новый миграционный кризис в Европе, если жители стран Ближнего Востока и Африки начнут бежать от голода, вызванного блокадой Россией украинского экспорта зерна по морю.

США пытаются усидеть на двух стульях, балансируя между двумя контрастирующими подходами в ЕС в надежде сохранить единство западной коалиции. Вашингтон считает, что долгосрочный прогноз - новая холодная война. И США нужна поддержка Европы, чтобы противостоять Китаю с Россией (если эти державы выберут такой сценарий) .

Америка хотела бы заручиться поддержкой и в Азии. Япония и Южная Корея приглашены в Мадрид на саммит НАТО в качестве наблюдателей - как и Австралия с Новой Зеландией. Все это изображается как альянс демократий западного типа. Евросоюз - важная часть этого альянса. ЕС хотел бы стать в нем ключевым политическим (равно как и экономическим) игроком. Но этой мечте не суждено сбыться, если объединенная Европа будет продолжать с грехом пополам бороться с кризисами при отсутствии решительного руководства и решительного лидера.