В полиции назвали гражданство всех жертв стрельбы в Ханау

Уполномоченный правительства Германии обозначил размеры финансовой помощи пострадавшим, а также членам семей раненых и погибших в Ханау.

Ведомство по уголовным делам федеральной земли Гессен назвало гражданство всех жертв стрельбы в Ханау. Информацию из электронного письма, которое полицейская служба направила городским властям, приводит в пятницу, 21 февраля, агентство dpa.

Так, трое погибших — граждане Германии, двое — Турции, один — Болгарии и еще один — Румынии. Восьмая жертва — родом из Боснии и Герцеговины. У девятой — двойное гражданство: Афганистана и ФРГ.

Кроме того, по версии следствия, 43-летний Тобиас Р. застрелил свою мать, 72-летнюю гражданку Германии и покончил с собой.

Среди пяти пострадавших — также по двое граждан Германии и Турции, и еще один мужчина с паспортами ФРГ и Афганистана.

Выплаты членам семей погибших

Между тем уполномоченный правительства Германии по делам жертв терактов Эдгар Франке (Edgar Franke) уже пообещал оперативно предоставить финансовую помощь членам семей погибших. Средства из чрезвычайного фонда могут быть переведены уже в течение двух недель. Супругам, детям и родителям жертв предусмотрены выплаты в размере 30 тыс. евро, братьям и сестрам — 15 тыс. евро.

"Это не может облегчить ужасные страдания от потери родителей или детей. Но по крайней мере это поможет с самыми необходимыми вещами, которые важны в данный момент", — пояснил Франке. Кроме того, государством предусмотрены выплата пенсий по потере кормильца и покрытие расходов на похороны.

Стрельба в Ханау

В среду, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р., по версии следствия, застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. После этого он вернулся домой, где застрелил свою мать и покончил с собой. Как минимум пять человек получили в результате теракта тяжелые ранения.