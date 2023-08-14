В Польше может пройти референдум о миграционной реформе в ЕС

"Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма, навязанного европейской бюрократией?", — так может звучать вопрос на референдуме, сообщает "Медуза". Референдум может состояться в октябре — одновременно с парламентскими выборами.

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Правящая в Польше партия "Право и справедливость" предложила в октябре — одновременно с парламентскими выборами — провести референдум, на который среди прочих будет вынесен вопрос о миграционной политике ЕС.

Речь идет о реформе миграционной политики Евросоюза, основные положения которой Совет ЕС согласовал в начале июня. Она включает создание нового "механизма солидарности", направленного на то, чтобы помочь странам, куда прибывает наибольшее число мигрантов. Часть этих мигрантов — не менее 30 тысяч человек в год — предлагается отправлять в другие страны Евросоюза. Правительство той или иной страны сможет отказаться принимать мигрантов по этой схеме, но тогда ему придется обеспечить "финансовый вклад" — из расчета 20 тысяч евро на человека, которого переправляют из одной страны ЕС в другую.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 августа опубликовал ролик, в котором призвал вынести вопрос о миграционной реформе на референдум. Он подчеркнул, что партия "Право и справедливость" всегда выступала против предложенного ЕС механизма.