В Польше призывают Германию ужесточить санкций против РФ

Расходы, связанные с эмбарго на закупку российского газа для экономики ФРГ были бы в два раза ниже, чем расходы, связанные с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД Польши.

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Если Германия в связи со вторжением России в Украину введет эмбарго на закупки российского газа, это не нанесет невосполнимого ущерба ее экономике. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью газете Berliner Zeitung, опубликованном в субботу, 9 апреля, потребовав ужесточения санкций против Москвы.

По словам Шинковского, который 5 апреля принял участие в состоявшейся в Берлине конференции по поддержке Молдовы, именно эта страна, также принявшая много беженцев из Украины, может стать "следующим объектом агрессии Путина". Чтобы не допустить этого, необходимо ужесточение санкций против России, в том числе со стороны Германии, подчеркнул польский политик. "Санкции должны ударить по российскому энергетическому сектору", — добавил он.

По оценке замминистра иностранных дел Польши, экономические потери от возможного введения запрета на покупку российского газа были бы для Германии вдвое ниже затрат, связанных с пандемией коронавируса. "Так что это не те расходы, которые разрушили бы экономику Германии", — отметил он. По его мнению, Берлину лучше пойти на эти траты сейчас, чтобы потом избежать долгосрочных экономических последствий.

Призыв свернуть проект "Северный поток — 2"

Между тем Польша готова отказаться от российского газа и угля немедленно, указал политик.

"Мы заявили, что готовы сделать это немедленно. Даже если ЕС не примет такого решения, мы сделаем это самостоятельно в течение нескольких месяцев, чтобы подать пример и побудить другие государства принять такое же решение", — сказал он.

Шинковский добавил, что хотел бы услышать и о полном сворачивании проекта "Северный поток — 2", сертификация которого в Германии на данный момент лишь приостановлена.