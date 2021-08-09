В Польше протестуют против полицейского насилия. Задержаны десятки человек

Более 40 человек были задержаны вечером в польском Любине в воскресенье, 8 августа, в ходе протестной акции в связи с гибелью мужчины при полностью не проясненных обстоятельствах. 34-летний мужчина умер в польском Любине после вмешательства полиции. После этого сотни протестующих пытались разгромить полицейский участок.

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Полиция обосновала задержания агрессивными действиями протестующих. Некоторые из порядка 200 человек, собравшихся перед местным полицейским участком, пытались поджечь двери участка, кричали "Убийцы!", бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, говорится в сообщении полиции, обнародованном в воскресенье, 8 августа.

Причиной протестов стала смерть 34-летнего мужчины, который скончался в нижнесилезском Любине на юго-западе Польши 6 августа. Его мать сообщила в эфире телеканала TVN24, что она сама вызвала полицию, потому что ее сын дебоширил перед домом, находясь под воздействием наркотиков. На видеозаписи с места происшествия видно, как четверо полицейских пытаются повалить мужчину, который зовет на помощь, а затем теряет сознание. По данным полиции, он был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где умер через два часа.

Однако по поводу верности этой версии имеются сомнения. Депутат парламента Петр Борис, ссылаясь на сотрудников клиники, сообщил, что смерть задержанного наступила уже в машине скорой помощи. В полиции заявили, что обстоятельства операции расследуются. Будет проведено вскрытие тела.