В Польше регионы один за другим отказываются от статуса "свободной от ЛГБТ зоны"
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В ответ на угрозу Европейского союза (ЕС) приостановить финансирование, еще три польских воеводства отменили самопровозглашенный статус "зоны, свободной от идеалогии ЛГБТ". Об это сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC News.

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В Польше около 100 городов и муниципалитетов приняли резолюции против "идеологической пропаганды" LGBTQ или так называемую хартию семейных прав. Ее деятельность охватывает около трети территории Польши, в основном на востоке и юго-востоке страны, которая традиционно находилась под влиянием католицизма.

В середине июля Европейская комиссия (ЕК) запустила процедуру нарушения прав в отношении Польши за дискриминацию сексуальных меньшинств и приостановила переговоры с пятью польскими муниципалитетами, которые подали заявки на финансирование из Фонда ЕС по восстановлению после пандемии. ЕС пригрозил не выплатить до 126 млн евро, которые предназначены для этих регионов.

Под давлением ЕС Краков и Свентокшиское воеводство отказались от этих резолюций в этом месяце, и теперь Закарпатское, Люблинское и Малопольское воеводства пошли на такой же шаг.

Министр юстиции Польши осудил давление ЕК, сравнив его с шантажом.

Отношения между людьми одного пола официально не признаются в Польше, кроме того однополым парам запрещено усыновлять детей.

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