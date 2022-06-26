В Польше с 1 июля проезд в поезде для украинских беженцев станет платным
Foto: Pexels.com, Kaboompics

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity объявил, что с 1 июля перестанет предоставлять украинским беженцам бесплатные билеты, сообщает Deutsche Welle.

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По данным компании, с 26 февраля, когда для беженцев из Украины были введены особые условия, до конца июня услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллионов украинских граждан. Пресс-служба PKP Intercity напоминает, что для беженцев из Украины действует специальная горячая линия на украинском языке.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Польша приостановит выплаты для большинства из 3,5 млн украинцев, бежавших от войны в эту страну.

С 1 июля правительство Польши перестанет платить пособия полякам, принимающих у себя беженцев из Украины. Кроме того, на питание и проживание каждого украинского беженца государство выделяло по 40 злотых (8,7 евро) в день. В течение июня эта программа будет свернута. При этом украинцам, оказавшимся в Польше и желающим там остаться, обещают помочь с трудоустройством.

По данным ООН, с 24 февраля Польша приняла более 3,5 млн украинских беженцев. По состоянию на 17 мая власти Польши выплатили украинцам более 821 млн злотых (около 175 млн евро).

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