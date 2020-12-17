В Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин
Foto: LETA

В Польше вводится трехнедельный общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Карантин вводится с 28 декабря по 17 января.

В этот период будет запрещена работа гостиниц, которые могли принимать гостей, находящихся в служебных поездках. Также перестанут работать горнолыжные склоны.

В Новый год власти планируют ограничить передвижения людей. Мера будет действовать с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru

Tags

Коронавирус Польша
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках