В Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин

В Польше вводится трехнедельный общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает ТАСС.

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Карантин вводится с 28 декабря по 17 января.

В этот период будет запрещена работа гостиниц, которые могли принимать гостей, находящихся в служебных поездках. Также перестанут работать горнолыжные склоны.

В Новый год власти планируют ограничить передвижения людей. Мера будет действовать с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.