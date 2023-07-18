В Польше самолет упал на ангар. Пять человек погибли

Вечером в понедельник, 17 июля, легкомоторный самолет Cessna при заходе на посадку в аэропорту польского города Хрцинно упал на ангар, в котором находились люди. По данным местных властей, по меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения.
Как пишет издание Rzeczpospolita, на борту самолета, с которого обычно совершаются прыжки с парашютом, был только пилот. Остальные погибшие и раненые находились на земле.
Moment uderzenia Cessny w hangar w #Chrcynno pic.twitter.com/AdCKW8ERih— Damian (@damche86) July 18, 2023
Самолет совершал посадку в сложных погодных условиях — в районе аэропорта дул сильный ветер и разразилась гроза. В ангаре, куда врезалась Cessna, люди укрывались от дождя.
В Хрцинно, расположенный примерно в 50 км к северу от Варшавы, оперативно направились спасатели и полицейские. Точные причины произошедшего выясняются.