В Польше самолет упал на ангар. Пять человек погибли

Вечером в понедельник, 17 июля, легкомоторный самолет Cessna при заходе на посадку в аэропорту польского города Хрцинно упал на ангар, в котором находились люди. По данным местных властей, по меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения.

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Как пишет издание Rzeczpospolita, на борту самолета, с которого обычно совершаются прыжки с парашютом, был только пилот. Остальные погибшие и раненые находились на земле.

Самолет совершал посадку в сложных погодных условиях — в районе аэропорта дул сильный ветер и разразилась гроза. В ангаре, куда врезалась Cessna, люди укрывались от дождя.

В Хрцинно, расположенный примерно в 50 км к северу от Варшавы, оперативно направились спасатели и полицейские. Точные причины произошедшего выясняются.