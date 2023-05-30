В Польше создадут комиссию по изучению "российского влияния". Оппозиция опасается, что закон могут направить против них

Президент Польши Анджей Дуда согласился с предложением парламента и учредил комиссию по изучению "российского влияния" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Заявление главы государства опубликовано на его официальном сайте.

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"Наверное, ни для кого не секрет — не только в Польше, не только в Европе, но и в мире — что российские власти на протяжении многих лет пытались разными способами влиять на политику других стран, пытались поставить их в зависимость от принятия благоприятных для России решений, в том числе бизнес-решений, чтобы завоевать другие страны, доминировать над ними", — сказал Дуда.

Польский лидер также призвал создать аналогичный орган на общеевропейском уровне, поручение обсудить эту идею с партнерами уже дано премьер-министру страны Матеушу Моравецкому. Как отметил Дуда, необходимость такого шага подчеркивает проведение подобных расследований во Франции (там уже допросили бывшего главу правительства Франсуа Фийона) и в Германии, где разбирают вопросы, связанные со строительством "Северного потока".

По данным Polska Agencja Prasowa, в комиссию войдут девять человек, их будет назначать и отстранять от работы сейм (нижняя палата парламента). По итогам расследования комиссия сможет отменять принятые властями ранее решения, лишать попавших под подозрение чиновников доступа к засекреченной информации и запрещать им занимать посты, связанные с исполнением государственного бюджета.

Критики идеи о создании комиссии по изучению "российского влияния" опасаются, что действующие власти могут использовать новый закон против оппозиционных политиков. Выступая с заявлением, Дуда отметил, что ему известно такое мнение, и пообещал отправить закон в Конституционный суд, который вынесет свою оценку уже подписанному президентом закону.

Осенью 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы. По данным проекта Poll of Polls, агрегирующего результаты предвыборных соцопросов в странах Европы, правящую партию "Право и справедливость" поддерживают около 36% избирателей, а оппозиционную "Гражданскую коалицию" — примерно 27% поляков. Лидер этой партии, Дональд Туск, возглавлял правительство Польши с 2007-го по 2014 год, и именно с этого периода начнется расследование созданной Дудой комиссии.