В Польше задержали еще одного подозреваемого в работе на российскую разведку
Foto: Pexels.com, Kaboompics

Служба военной контрразведки Польши арестовала иностранца, обвиняемого в сборе сведений о местной критической инфраструктуре в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

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Мужчину арестовали в минувший вторник, суд заключил его под стражу на три месяца. Арестованный признал свою вину и подробно рассказал о своих действиях и процедуре вербовки в российские спецслужбы, подчеркивает PAP.

По данным польской военной контрразведки, обвиняемый собирал информацию о критической инфраструктуре и работе служб безопасности в двух воеводствах на севере Польши. Полученные сведения мужчина, заявили в Варшаве, передал российским спецслужбам, на которые он работал как минимум с января этого года.

Также польские власти сообщили, что 1 марта был задержан еще один подозреваемый в шпионаже. По данным местных спецслужб, иностранец, предположительно работавший на белорусскую разведку, собирал сведения о "важных для безопасности Польши" объектах, в том числе связанных с польской армией. Мужчину также заключили под стражу на три месяца.

Как отмечает PAP, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года польская контрразведка задержала более 20 человек, подозреваемых в работе на спецслужбы РФ и Беларуси.

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