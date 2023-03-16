В Польше задержали подозреваемых в шпионаже на Россию. Предположительно, они установили камеры на транспортных узлах

Представители польского правительства подтвердили "Би-би-си", что в Польше задержана группа иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже на российские спецслужбы.

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Первой об аресте сообщила польская радиостанция RMF FM — по ее сведениям, в группу входили шесть человек. Согласно публикации, эти люди установили скрытые камеры на транспортных узлах, которые используются для доставки западной помощи Украине.

Кроме того, как пишет RMF FM, группа задержанных намеревалась организовать диверсии.

Радиостанция не утоняет, гражданами какой или каких стран были задержанные, однако, по данным публикации, все шестеро — "иностранцы из-за восточной границы" Польши, которые работали на российские спецслужбы.

Подозреваемые были арестованы после того, как польские власти обнаружили скрытые камеры на важных железнодорожных узлах — они регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. По сведениям журналистов, были установлены десятки таких камер.

"Речь идет в основном об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка около Жешува. Это главный логистический пункт западного вооружения и боеприпасов для Украины", — сказано в сообщении RMF FM.

Как уточняет корреспондент "Би-би-си" в Варшаве Адам Истон, аэропорт Жешув-Ясенка регулярно используют военные самолеты, прибывающие из США и стран Европы. Около этого объекта часто можно заметить американских военных на внедорожниках Humvee, которые помогают переместить различные грузы в машины. Затем эти грузовики отправляются в направлении украинской границы, находящейся примерно в 100 км.

Аэропорт считается настолько важным, что армия США разместила для его охраны установки ПВО Patriot. Именно сюда недавно прилетел из Вашингтона президент США Джо Байден, который затем отправился с визитом в Киев.

Череда арестов

По данным RMF FM, после ареста подозреваемых в шпионаже на Россию была усилена охрана важнейших польских инфраструктурных объектов.

В четверг утром должна состояться пресс-конференция министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, к компетенции которого в том числе относится польское Агентство внутренней безопасности — сотрудники именно этого ведомства, предположительно, задержали группу шестерых подозреваемых.

Польша является важнейшим союзником Украины и играет ключевую роль в доставке Киеву западной военной помощи.

После начала полномасштабного российского вторжения польские спецслужбы арестовали уже несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию.

В феврале польская прокуратура обвинила в работе на российские спецслужбы гражданина России, который многие годы жил в Польше; предполагается, что он сотрудничал с российской разведкой в 2015-2022 годах.

Имя подозреваемого не называлось. Сообщалось лишь, что этот человек занимался в Польше бизнесом, а также принимал участие в деятельности групп, занимавшихся реконструкцией исторических событий. Там он пытался установить контакты с польскими военнослужащими. Подозреваемый был арестован в апреле прошлого года после расследования, которое установило, что он, предположительно, собирал данные об организационной структуре польской армии на северо-востоке страны.

Кроме того, в прошлом году польские власти арестовали гражданина Испании российского происхождения, который был назван агентом ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России). Его арестовали в городе Пшемысль на юго-востоке Польши.

А в марте 2022 года был арестован сотрудник отдела записи актов гражданского состояния Варшавы, идентифицированный властями как "Томаш Л."; его подозревают в передаче российской разведке важной оперативной информации.