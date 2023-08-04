В Польше задержали шестнадцатого подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержан и арестован 39-летний гражданин Беларуси Михаил А., который подозревается в шпионаже в пользу России, пишет "Медуза".

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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что задержанный занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России.

По данным агентства РАР, Михаила А. задержали 1 августа. В 2008-2010 годах он работал в Москве, а затем переехал Петербург. В России подозреваемый был осужден на шесть лет лишения свободы. В 2021 году Михаил А. приехал в Польшу и связался с координатором "шпионской сети", от которого он получал задания.

Это уже 16-й подозреваемый в причастности к российской "шпионской сети" в стране.