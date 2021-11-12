В Польше заявили об отказе Turkish Airlines перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines отказалась брать граждан Сирии, Ирака и Йемена в самолеты до Минска. Об этом Кумох написал в Twitter, пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Исключения составят те, у кого есть дипломатический паспорт.

Turkish Airlines 🇹🇷 potwierdziły, że nie będą odtąd przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku 🇮🇶, Syrii 🇸🇾 i Jemenu 🇾🇪 z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych. W imieniu @prezydentpl dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w rozmowach w tej sprawie. — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 11, 2021

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз готовит санкции против российского "Аэрофлота" и турецких Turkish Airlines из-за содействия в перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь, откуда они пытаются попасть на территорию Польши, Латвии и Литвы.

По данным немецкого издания Bild, рейсы с мигрантами в Минск выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines, а президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган помогают президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в начале ноября, сотни мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши, прорвав ограждение. Они поставили палатки в пограничной зоне.

Власти Евросоюза обвинили в кризисе руководство Беларуси.