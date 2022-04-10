В понедельник ЕС обсудит шестой пакет санкций против России

Министры иностранных дел Европейского союза в понедельник планируют обсудить шестой пакет санкций против России, однако в блоке нет единства по поводу запрета на импорт российского газа и нефти.

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Во время своего визита в Киев в пятницу президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новые санкции, что президент России заплатил "очень, очень высокую цену" за решение вторгнуться в соседнюю страну.

С 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, ЕС ввел уже пять пакетов санкций. В рассматриваемом сейчас шестом пакете формально речь не идет о бойкоте российского экспорта нефти и газа, хотя дипломаты утверждают, что об этом говорят.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС установить эмбарго на нефть и газ.

Пятый пакет санкций, вступивший в силу в пятницу, запретил импорт российского угля в ЕС, но страны, зависящие от российского газа, такие как Германия, Италия, Австрия и Венгрия, пока опасаются вводить эмбарго на импорт этого энергоресурса.

С начала войны ЕС заплатил России более 35 миллиардов евро за газ, нефть и уголь, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель. Эмбарго на уголь означает, что Россия не будет получать от ЕС восемь миллиардов евро в год.

Гораздо большее единодушие 27 государств-членов ЕС демонстрируют в отношении

наращивания поставок оружия в Украину.

Боррель пообещал в пятницу в Киеве, что ЕС рассмотрит вопрос о выделении еще 500 млн евро на оборону Украины, что будет означать, что блок выделит суммарно Украине 1,5 млрд евро на закупку вооружений.

Министры ЕС также должны встретиться в понедельник в Люксембурге с Каримом Ханом, главным прокурором Международного уголовного суда, который начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине.