В порт Батуми уже дважды зашел российский круизный лайнер. Пассажиров оба раза встретили протестующие

В порту грузинского Батуми прошла акция протеста против прибытия круизного лайнера "Астория Гранде", на борту которого находятся более 800 туристов, в основном из России. Предыдущая подобная демонстрация состоялась в четверг.

"Астория Гранде" впервые зашла в порт Батуми утром в четверг, 27 июля. У находившихся на борту туристов был день, чтобы осмотреть город.

К вечеру в порту собрались протестующие, выступившие против российского вторжения в Украину и укрепления отношений между официальным Тбилиси и Кремлем. Местные жители также выразили возмущение заявлениям, которые делали некоторые туристы в ответ на просьбы местных журналистов о комментарии по поводу фактической оккупации Абхазии и Южной Осетии.

"Россия не оккупант, мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи, вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна", — цитирует телеканал "Новости Грузия" слова одной из россиянок. Другая туристка сказала: "Мы Советский Союз. Мы единая страна".

Участники акции протеста демонстрировали плакаты с надписями "Русский корабль, иди на ***", "Абхазия — это Грузия", "Россия — оккупант", "Go back to your fucking country" ("Возвращайтесь в свою е**ную страну"). "Сегодня 2023 год, и мы знаем, что они сделали в 2008-м. То, что они сделали с нами дважды, они делают и сегодня в Украине. И сегодня грузинские герои борются и погибают в Украине! А они приезжают сюда, отдыхают и говорят, что мы — оккупанты!" — заявил "Би-би-си" один из протестующих.

Сообщалось, что лайнер покинул порт раньше запланированного срока, примерно через час после начала акции.

Еще одна демонстрация состоялась в понедельник, когда "Астория Гранде" вновь прибыла в Батуми. По данным грузинских СМИ, полицейские выставили у порта металлические ограждения. Протестующие вновь принесли плакаты, а также попытались заблокировать выход туристов на берег. Предназначенные для пассажиров автобусы забросали яйцами, одновременно демонстранты скандировали "Путин — х**ло", пишет Paper Kartuli. Задержаны по меньшей мере 23 человека.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии заявило, что лайнер ходит под флагом Палау и не находится под санкции, а его заход в порт Батуми отвечает интересам страны в сфере развития морского туризма. "Путь для туристов открыт — как для автомобильного, так и для воздушного сообщения. Необходимо, чтобы страна позиционировала себя с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в сфере туризма в морском направлении", — говорится в комментарии заместителя главы ведомства Гурама Гурамишвили.

Российское информагентство РИА "Новости" со ссылкой на данные агентства по продаже круизов сообщило, что лайнер "Астория Гранде" больше не будет заходить в Батуми.