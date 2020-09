В порту Бейрута снова полыхает пожар. Причины устанавливаются

Чуть больше чем через месяц после разрушительного взрыва в Бейруте над портом ливанской столицы в четверг снова появился столб черного дыма. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным ливанских военных, загорелся склад шин, где также могли находиться канистры масла.

Однако, по словам очевидцев, дым поднимается из той части порта, где находился эпицентр взрыва, уничтожившего большую часть города в начале августа. Вряд ли там мог уцелеть какой-либо бизнес.

Пользователи "Твиттера" размещают фотографии и видео и призывают горожан открыть окна и отойти от них подальше.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB