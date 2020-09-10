В порту Бейрута снова полыхает пожар. Причины устанавливаются
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Чуть больше чем через месяц после разрушительного взрыва в Бейруте над портом ливанской столицы в четверг снова появился столб черного дыма. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным ливанских военных, загорелся склад шин, где также могли находиться канистры масла.

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Однако, по словам очевидцев, дым поднимается из той части порта, где находился эпицентр взрыва, уничтожившего большую часть города в начале августа. Вряд ли там мог уцелеть какой-либо бизнес.

Пользователи "Твиттера" размещают фотографии и видео и призывают горожан открыть окна и отойти от них подальше.

Полная разруха

4 августа в результате двух взрывов, прогремевших один за другим, в Бейруте погибли около 190 человек, 6 тысяч получили ранения. Взрывная волна полностью уничтожила большую часть порта и близлежащие кварталы. Причиной трагедии стала большая партия аммиачной селитры, которая хранилась на территории порта без соблюдения мер безопасности.

Порт — жизненно необходимый объект для экономики Ливана, построенной в основном на импорте. Благосостояние большинства ливанцев и без того ухудшается из года в год. Кроме внутренних проблем экономика страны в последние годы столкнулась с серьезными ударами извне — наплывом сирийских беженцев и пандемией коронавируса.

После августовского взрыва по стране прокатилась волна протестов против коррупции в правительстве и кризиса власти. По сути, страной управляет проиранская военнизированная шиитская группировка "Хезболла", которая в 2009 году получила места в парламенте и обеспечила себе легитимность.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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