В порту Гамбурга изъята рекордная для Европы партия кокаина
Foto: Reuters/Scanpix

12 февраля немецкие таможенники обнаружили в контейнерах из Парагвая свыше 16 000 кг кокаина - самый большой объем, когда-либо изъятый в Европе.

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В порту Гамбурга таможня в ходе проверки груза из Парагвая изъяла рекордное для Европы количество кокаина. Как сообщает пресс-служба таможенного управления Гамбурга в среду, 24 февраля, в четырех контейнерах, вызвавших подозрение таможенных органов сразу нескольких европейских стран, находились жестяные банки со шпаклевкой.

В результате проверки таможенники 12 февраля обнаружили в более чем 1700 банках свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркоктика, когда-либо изъятого в Европе. В мировом масштабе это один из самых больших объемов, обнаруженных таможенниками.

В последующие дни германские и нидерландские следственные органы провели совместно оперативные действия, в результате которых в порту бельгийского Антверпена были изъяты еще 7200 кг кокаина. 24 февраля в Нидерландах был задержан 28-летний житель Флаардингена, которого подозревают в импорте в общей сложности 23 тонн кокаина, стоимость которого оценивается в несколько млрд евро.

Дальнейшие следственные действия ведутся по поручению прокуратуры Гамбурга в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Нидерландов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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