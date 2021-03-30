В Португалии задержан итальянский мафиози, причастный к расстрелу людей в ФРГ
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В столице Португалии Лиссабоне задержан один из лидеров итальянской организованной преступной группировки "Ндрангета". 44-летний Франческо Пелле находился в списке наиболее опасных преступников в бегах, сообщила итальянский министр внутренних дел Лучана Ламорджезе в понедельник, 29 марта.

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По сведениям ежедневного итальянского издания Corriere della Sera, Пелле был взят под стражу в одной из клиник Лиссабона, где проходил курс лечения от Covid-19.

Преступник скрывался от правосудия с июня 2019 года. В Италии он был приговорен к пожизненному заключению как заказчик убийства супруги члена враждебного мафиозного клана в области Калабрия, совершенного в декабре 2006 года.

Ответом на убийство женщины стало вооруженное столкновение двух противоборствующих мафиозных группировок​​​​​ в Дуйсбурге на западе Германии летом 2007 года. Тогда перед пиццерией в центре города были застрелены шесть человек.

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Deutsche Welle

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