В Португалии задержан раввин по делу о гражданстве Абрамовича

Сотрудники агентства уголовного розыска PJ задержали лидера еврейской общины в португальском городе Порту, раввина Даниэля Литвака по подозрению в выдаче документа, позволившего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу получить гражданство Португалии. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщило агентство Reuters.

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По данным AFP, по делу проведена серия обысков. Расследование, как уточнило агентство, ведется в связи с возможными "торговлей влиянием, активной коррупцией, подделкой документов, отмыванием средств" и подозрением в уклонении от уплаты налогов, пояснили в прокуратуре. Литвак должен предстать перед судьей до конца дня 12 марта.

В свою очередь еврейская община Порту в заявлении отрицает возможность каких-либо правонарушений и высказывает мнение, что она стала объектом "клеветнической кампании". В документе подчеркивается, что раввин курировал отдел, который удостоверяет выдачу португальского гражданства на основе критериев, "последовательно одобрявшихся целым рядом правительств".

"Потомок сефардских евреев"

Как отмечал ранее представитель управляющей активами Абрамовича компании Millhouse, тот стал гражданином Португалии благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство — Ред.) получить португальское гражданство".

"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек

По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, около 54 тысяч еще ждут решения властей. Представитель компании Millhouse утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимал 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивалось в 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро).

Ранее, 10 марта, власти Великобритании ввели санкции в отношении семи российских бизнесменов и руководителей госкомпаний, в том числе — и против владельца лондонского футбольного клуба "Челси".